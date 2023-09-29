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У партнеров есть возражения: Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану

Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану в Казани
У партнеров есть возражения: Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану

pixabay

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Таджикистан не одобрил несколько пунктов декларации по итогам заседания московского формата по Афганистану, который сегодня проводится в Казани.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщил, работа уже завершена и казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана. С его слов, у партнеров из Таджикистана есть возражения против отдельных пунктов данной декларации.

Напомним, что московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Индии, Ирана, Афганистана, Пакистана и Китая. Первое заседание прошло в 2017 года с участие заместителей министром и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в стране, напоминает ТАСС.

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