У партнеров есть возражения: Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану

Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану в Казани

Таджикистан не одобрил несколько пунктов декларации по итогам заседания московского формата по Афганистану, который сегодня проводится в Казани.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщил, работа уже завершена и казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана. С его слов, у партнеров из Таджикистана есть возражения против отдельных пунктов данной декларации.

Напомним, что московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Индии, Ирана, Афганистана, Пакистана и Китая. Первое заседание прошло в 2017 года с участие заместителей министром и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в стране, напоминает ТАСС.