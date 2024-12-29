Татарстан вошёл в топ-3 рейтинга по объемам потребления газа в России

Республика Татарстан занимает третье место в стране по объему потребляемого природного газа — 19 миллиардов кубометров. Газоснабжение охватывает более 23 тысяч предприятий и 1,6 миллиона частных домов.



Существенное внимание уделяется догазификации региона. Услуга предоставляется бесплатно для граждан, что снижает финансовую нагрузку на население. Татарстан уже достиг 81% по подключению домохозяйств к газу, что значительно выше среднего показателя по стране.



Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов подчеркнул, что стабильный рост экономики региона невозможен без эффективной работы газового сектора.



Компания также активно занимается повышением безопасности газоснабжения. Проводятся регулярные обучающие мероприятия для детей и технические осмотры домов, при отказе от которых собственникам могут быть наложены штрафы.



В этом году реализован проект по импортозамещению: на компрессорной станции Арская установили уникальный авиационный двигатель АЛ-41-СТ мощностью 25 мегаватт, который превосходит зарубежные аналоги по эффективности. В 2025 году планируется установка второго такого двигателя.