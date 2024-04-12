Татарстан с 2026 предлагает лицензировать деятельность по устройству мигрантов

Государственный совет РТ разработал поправки к ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». По словам депутатов региона, следует ввести спецразрешения для работы кадровых агентств, которые берут на работу в России иностранцев.

В законопроекте Госсовета сказано, что уже после 1 января 2026 года осуществление такой деятельности без лицензии не разрешается.

Сейчас законопроект направлен на предварительное рассмотрение в совет законодателей при ФС Российской Федерации. В настоящее время это лишь предложения. Профкомитет ждет реакции совета законодателей, пишет Коммерсантъ.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане депутат Шарафиев предложил мобилизацию для посетителей ночных клубов. Чиновник тогда предложил в России всем военкоматам прийти в пятницу в ночной клуб.