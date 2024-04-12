Татарстан с 2026 предлагает лицензировать деятельность по устройству мигрантов

Татарстан предлагает лицензировать деятельность по трудоустройству мигрантов уже с 2026 года
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Государственный совет РТ разработал поправки к ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». По словам депутатов региона, следует ввести спецразрешения для работы кадровых агентств, которые берут на работу в России иностранцев.
В законопроекте Госсовета сказано, что уже после 1 января 2026 года осуществление такой деятельности без лицензии не разрешается.
Сейчас законопроект направлен на предварительное рассмотрение в совет законодателей при ФС Российской Федерации. В настоящее время это лишь предложения. Профкомитет ждет реакции совета законодателей, пишет Коммерсантъ.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане депутат Шарафиев предложил мобилизацию для посетителей ночных клубов. Чиновник тогда предложил в России всем военкоматам прийти в пятницу в ночной клуб.
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