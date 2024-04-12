В Татарстане депутаты предложили мобилизацию для посетителей ночных клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов
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По словам депутата госсовета РТ Эдуарда Шарафиева, не так давно он сидел с командирами и говорил о вариантах мобилизации граждан. Сдерживающий фактор - нехватка специалистов во многих секторах экономики.
Чиновник тогда предложил по России всем военкоматам прийти в пятницу в ночной клуб. Всех, кто там находится всю ночь танцует, забирать в зону специальной военной операции. При этом мужчина предложил запретить все ограничения и отводы по состоянию здоровья, так как все посетители там находят силы на веселье.
Народный избранник заявил, что проблему удастся решить если взять таких людей, а не сотрудника с завода или работника сельской отрасли.
Шарафиев отметил, что в реальной жизни никто такую мобилизацию проводить не будет.
Ранее мы писали о том, что в суде допросили бывшего руководителя МЧС по Татарстану Рафиса Хабибуллина.
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