Экономика

Дефицит ликвидности банков превысил 2,2 трлн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Банки столкнулись с рекордным дефицитом ликвидн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Рекордный дефицит ликвидности в банковском секторе превысил 2,2 трлн рублей — это максимум с марта 2022 года.

Совокупный спрос на наличные за январь — июль превысил 2 трлн рублей, а в июле составил почти 600 млрд рублей. Этот показатель стал рекордным с сентября 2022 года, а объём наличных в обращении достиг максимального уровня со времён пандемии.

Уход в кэш связан с ростом налогов для бизнеса, удорожанием эквайринга, перебоями с интернетом и увеличением серых платежей. Депозиты при этом дешевеют из-за смягчения денежно-кредитной политики.

Переход к дефициту начался во второй половине 2025 года и идёт постепенно, поэтому кризиса в банковском секторе не ожидается. ЦБ наращивает объёмы сделок РЕПО, предоставляя ликвидность, а в случае панического спроса на наличные банки могут поднять ставки по вкладам — как в марте 2022 года, когда они достигли 20%. Пока такой сценарий не рассматривается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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