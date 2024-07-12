Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстан на 4 месте среди регионов по результатам ЕГЭ-2024

Для составления рейтинга, учитывалось, в том числе, и число выпускников, которые сдали 3 предмета на 300 баллов

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Татарстан оказался на 4 месте среди субъектов России по результатам ЕГЭ в 2024 году, пишет ТАСС.

Выяснилось, что в топе-5: Москва, Московская область, Нижегородская область, Республика Татарстан и Питер.

Для составления рейтинга, учитывалось, в том числе, и число выпускников, которые сдали 3 предмета на 300 баллов. К примеру, в Москве таких детей - 14, в Подмосковье — 4, а в Татарстане, Петербурге, Нижегородской, Тюменской и Тульской областях — по 2. По одному выпускнику в 12 регионах РФ. Еще один подросток, который сдал Единый государственный экзамен на 300 баллов проживает в ДНР. Известно, что там экзамены сдают на добровольной основе.

Выпускников, которые получили 200 баллами по РФ в 2024 году - 587. Они живут в 68 регионах. В Татарстане таких детей - 21.

Миколог КФУ назвал «грибные места» Татарстана.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане

Лонгриды

17 часов назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

сетка от тараканов на вентиляцию на что крепится

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске задержали 2 сотрудниц реготдела ГАИ по Татарстану

Новости Татарстана

3 часа назад

Миколог КФУ назвал «грибные места» Татарстана

торт птичье молоко заказать в Красноярске

Новости Казани

день назад

Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»

Новости Татарстана

день назад

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье

Новости Татарстана

день назад

Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа

Новости Татарстана
19 часов назад

В Татарстане 11 и 12 июля ожидается гроза с градом

В Татарстане 11 и 12 июля ожидается гроза с градом

Новости Татарстана

52 минуты назад

Татарстан на 4 месте среди регионов по результатам ЕГЭ-2024

Новости Казани

16 часов назад

Появились эскизы станции метро «100-летие ТАССР» в Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

В Бугульме водитель на скорости сбил маму с 2 детьми

Новости Татарстана

18 часов назад

На трассе M7 в Татарстане горит придорожное кафе «Ирис»
Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку
Новости Казани
32 минуты назад

Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане депутаты ограничили время и места для продажи алкоголя

Новости Казани

20 часов назад

Генеральный директор ПСО «Казань» Зиганшин подвергся нападению на стройке

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ запустили акцию по поощрению за привлечение контрактников на службу
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
Новости Татарстана
47 минут назад

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане