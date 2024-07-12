Татарстан на 4 месте среди регионов по результатам ЕГЭ-2024

Татарстан оказался на 4 месте среди субъектов России по результатам ЕГЭ в 2024 году, пишет ТАСС.

Выяснилось, что в топе-5: Москва, Московская область, Нижегородская область, Республика Татарстан и Питер.

Для составления рейтинга, учитывалось, в том числе, и число выпускников, которые сдали 3 предмета на 300 баллов. К примеру, в Москве таких детей - 14, в Подмосковье — 4, а в Татарстане, Петербурге, Нижегородской, Тюменской и Тульской областях — по 2. По одному выпускнику в 12 регионах РФ. Еще один подросток, который сдал Единый государственный экзамен на 300 баллов проживает в ДНР. Известно, что там экзамены сдают на добровольной основе.

Выпускников, которые получили 200 баллами по РФ в 2024 году - 587. Они живут в 68 регионах. В Татарстане таких детей - 21.

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