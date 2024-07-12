Миколог КФУ назвал «грибные места» Татарстана

Старший педагог Института экологии и природопользования КФУ Ким Потапов рассказал о грибных местах в регионе.

Член Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам грибов, растений и животных сообщил, что грибов много в Лаишевском и Высокогорском районах, а именно около п. Боровое-Матюшино. Помимо этого, в лесах вокруг региональной столице можно набрать корзину.

Ким Потапов подчеркнул, что в республике, как и в других российских регионах, грибной сезон уже начался. В настоящее время можно собрать подберезовики, подосиновики и белые грибы. Однако при этом, есть шанс найти волнушки, маслята, грузди, сыроежки и опята.

При этом, специалист не советует собирать грибы в жаркую погоду в пакет, потому что они внутри быстро портятся. Лучше упаковывать их в корзинку.

Не берите незнакомые грибы! Хорошей охоты!