Экономика

Ключевая ставка осталась на 14%: ЦБ раскрыл мотивы паузы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Банк России сохранил ключевую ставку на 14% год...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, хотя участники сентябрьского обсуждения пришли к широкому консенсусу по этому решению. Сигнал о том, в какую сторону ставка может двинуться дальше, регулятор решил не давать. Причины раскрыты в резюме заседания, опубликованном 23 сентября.

Среди главных доводов — обстановка на топливном рынке. Из-за временного сокращения части нефтеперерабатывающих мощностей предложение топлива ограничилось: сначала это отразилось на стоимости бензина и дизеля, а затем на затратах на производство и перевозку других товаров. Повышение цен, как отметили участники обсуждения, распространилось на более широкий круг товаров и услуг. По оценке ЦБ, темп устойчивого роста цен увеличился с 4–5% до 5–6% в годовом выражении с сезонной корректировкой; в резюме приведён и показатель текущего роста цен за июль — 11,6% в пересчёте на год, то есть темп по динамике одного месяца, а не фактическая годовая инфляция. Оценки на заседании опирались на данные, доступные к 11 сентября.

Осторожность вызвало и активное кредитование компаний: в сочетании с высокими бюджетными расходами оно может поддерживать спрос и мешать замедлению роста цен. Часть ускорения кредитования при этом могла быть временной — компании занимали средства, например, в ожидании платежей по госконтрактам или для восстановления производственных мощностей. Дополнительную неопределённость создаёт бюджет: отдельные участники допустили, что при сохранении высокой траектории расходов структурный первичный дефицит в 2026 году может превысить заложенные в июльском прогнозе 2% ВВП, хотя это не новый прогноз ЦБ, а один из рисков обсуждения.

Паузу в изменении ставки участники сочли оправданной и предложили дождаться новых данных о топливном рынке, инфляции и параметрах бюджета. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 23 октября.

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