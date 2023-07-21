«Связано с действием постановления»: в Татарстане снизилась выдача водительских удостоверений

Выдача водительских удостоверений в Татарстане сократилась почти на треть

Заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике, подполковник полиции Дамир Бикмумахетов рассказал на пресс-конференции, что в Татарстане почти на треть упала выдача водительских удостоверений.

Он отметим. что, по сравнению с прошлым годом, количество выданных удостоверений в республике снизилось на 32%, из которых по обмену - на 40%.

С его слов, в первую очередь снижение связано с действием постановления правительства России №353 от 12 марта 2022 года, по которому действие российских национальных водительский удостоверений, сроки которых истекли или истекают с 1 января прошлого года по 31 декабря 2023-го, продлены.