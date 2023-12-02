Столяров прокомментировал отношение «Игр будущего» с Олимпиадой

Руководитель проекта «Игры будущего», Игорь Столяров, заявил, что международный турнир не стремится вступать в противостояние с олимпийскими играми. Будущие соревнования, которые впервые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, включат в себя 16 дисциплин, объединяющих физические упражнения и компьютерные игры.\

«Игры будущего» не ставят своей целью конфронтацию с олимпийским движением, скорее, они представляют новое толкование этой идеи. Это своего рода симбиоз, который должен развиваться самостоятельно и предлагать альтернативный взгляд на спорт», — отметил Столяров в интервью «Матч ТВ».