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Спортсменка из Татарстана завоевала золото на турнире по фехтованию в Минске

На чемпионате были лучшие спортсмены из РФ и Белоруссии

Федерация фехтования России

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Спортсменка Марта Мартьянова из Татарстана победила на Открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию.

Соревнования проходили в период с 29 мая по 5 июня в Минске. В финале девочка обыграла конкурентку из Башкортостана.

На чемпионате были лучшие спортсмены из РФ и Белоруссии.

На соревнованиях организаторы разыграли 12 комплектов наград, в том числе индивидуальные и командные призы.

Ранее мы писали о том, что Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня.

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