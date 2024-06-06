Спортсменка из Татарстана завоевала золото на турнире по фехтованию в Минске
Федерация фехтования России
Спортсменка Марта Мартьянова из Татарстана победила на Открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию.
Соревнования проходили в период с 29 мая по 5 июня в Минске. В финале девочка обыграла конкурентку из Башкортостана.
На чемпионате были лучшие спортсмены из РФ и Белоруссии.
На соревнованиях организаторы разыграли 12 комплектов наград, в том числе индивидуальные и командные призы.
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