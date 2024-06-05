Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня

Напомним, игры состоятся в Казани с 12 по 24 июня 2024 года

Алина Загитова

Подписаться в Telegram

Фигуристка Алина Загитова из Татарстана будет послом Игр БРИКС.

Об этом рассказали в издании «Р-Спорт» со ссылкой на свой источник.

По данным источника, 6 июня Загитова будет представлена как посол Игр БРИКС. Кроме того, в послы будет посвящен олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

Напомним, игры состоятся в Казани с 12 по 24 июня 2024 года.

Ранее мы писали о том, что Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани летом 2024 ожидается экстремальная температура до +50 градусов

Новости России

56 минут назад

Сбер выявил схему мошенничества с «инвестициями» кредитных средств граждан в финансовые пирамиды

отравить клопов и тараканов в москве цены

Новости Татарстана

день назад

Приехали толпой: в массовой драке на Ноксинском спуске до смерти забили парня

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

уроки игры на гитаре в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске скончалась 56-летняя врач-рентгенолог с 33-летним стажем работы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 4 июня выпал крупный град

Новости Казани

день назад

В Казани дорога утопает в пене

Лонгриды

21 час назад

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Новости Казани

3 часа назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»
Новости Татарстана
3 часа назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

31 минуту назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Интересное в Казани

22 часа назад

Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

Новости Казани

46 минут назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани

Новости Татарстана

час назад

СК организовал проверку после унижения участника СВО в Казани
Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня
Новости Казани
час назад

Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня

Новости Казани

4 часа назад

В Кировской районе Казани взорвался самогонный аппарат

Новости Татарстана

6 часов назад

31-летний житель Нижнекамска осужден за нападение на полицейского

Новости Казани

7 часов назад

В Казани велосипедист едва спровоцировал ДТП на Батарина. Что было
Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!
Интересное в Казани
6 дней назад

Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!