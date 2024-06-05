Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня

Фигуристка Алина Загитова из Татарстана будет послом Игр БРИКС.

Об этом рассказали в издании «Р-Спорт» со ссылкой на свой источник.

По данным источника, 6 июня Загитова будет представлена как посол Игр БРИКС. Кроме того, в послы будет посвящен олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

Напомним, игры состоятся в Казани с 12 по 24 июня 2024 года.

Ранее мы писали о том, что Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы.