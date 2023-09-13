Спортивные, культурные и туристические мероприятия: в Татарстане отпразднуют День пожилых людей

В Татарстане в октябре 2023 года пройдут мероприятия в честь Дня пожилых людей

В Татарстане в октябре 2023 года будут организованы мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Помимо того, гражданам старшего возраста будет предоставлена необходимая поддержка. Организовать мероприятия, которые будут приурочены к праздничной дате, и обеспечить меры поддержки для населения старшего возраста поручил премьер-министр РТ Алексей Песошин. На портале правовой информации было опубликовано распоряжение Правительства РТ.

Ветеранам и пожилым жителям медицинскую помощь будет оказывать минздрав. Минобрнауки организует мероприятия для опекунов детей без родителей. Помимо того, минкультом будут выделены пригласительные на театральные мероприятия, а Минюст предоставил бесплатную юридическую помощь. В планах также проведение спортивных, культурных и туристических мероприятий.