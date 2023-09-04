Сохранится больше недели?: в Татарстане будет держаться тепло в сентябре

В Татарстане в начале первой учебной недели потеплеет до +26 градусов

В Татарстане сегодня, 4 сентября, сохраняется аномально теплая и сухая погода, которая установилась в республике ранее, сообщает гидрометцентр РТ.

Возможна переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Отдельные районы утром оказались затянуты туманом.

Синоптики отмечают, что сегодня днем поднимется ветер от 3 до 8 метров в секунду, а днем он местами может усиливаться до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по региону опускается до отметок от 5,7 градуса до 13,7 градуса тепла. Днем же воздух прогревается до 21-26 градусов тепла. Известно, что аномальное тепло может держаться в Татарстане до середины второй недели сентября 2023 года.