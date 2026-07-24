Дни татарского кино могут провести в Буркина-Фасо

В Казани обсудили возможность организации Дней татарского кино в Африке. Конкретно речь шла о Буркина-Фасо — эту тему подняли на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Буркина-Фасо в РФ Аристидом Рапугдондба Людовиком Тапсоба, который прибыл в столицу Татарстана с рабочей поездкой.

Посол встретился с исполнительным директором Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» Миляушей Айтугановой. Стороны обсудили не только Дни татарского кино в Африке, но и расширение числа африканских фильмов на самом фестивале «Алтын Минбар», а также совместные культурные обмены.

Как сообщается на сайте Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», участники встречи подтвердили взаимную заинтересованность в развитии кинематографических и культурных связей для народной дипломатии и творческого обмена между Татарстаном, Россией и странами африканского континента.