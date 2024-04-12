Синоптики предупредили о дождях, грозах и ветре до 18 м/с в Татарстане

12 апреля 2024 года, в Республике Татарстан прогнозируется облачная погода. Ночью могут быть кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

Сегодня ожидается порывистый ветер до 18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от 5 до 10 градусов. Днем потеплеет до 14-19 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Казани до 30 декабря 2024 года частично перекроют Горьковское шоссе. Движение будет закрыто для транспорта по тротуару и проезжей части.