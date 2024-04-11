В Казани до 30 декабря 2024 года частично перекроют Горьковское шоссе

В Казани в период с 1 апреля по 30 декабря текущего года в рамках ремонта частично перекроют Горьковское шоссе около улицы Можайского. Об этом сказано в документах исполнительного комитета региональной столицы.

Движение будет закрыто для транспорта по тротуару и проезжей части возле домов Горьковском шоссе, 33 и 26. Причина - ремонт надземного пешеходного перехода. Под мостом временно останутся по 2 полосы в обе стороны, пишет КП-Пермь.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске Татарстан 10 апреля зафиксирован первый в 2024 году укус клеща. В медучреждении сообщили, что пациентка увидела клеща на бедре.