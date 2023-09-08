Сейчас лучшее время для вакцинации: жителей Челнов предупредили о четырех надвигающихся штаммах гриппа

Жителей Челнов предупредили о четырех штаммах гриппа осенью 2023 года

В Набережных Челнах в этом сезоне специалисты готовятся к четырем видам гриппа, два из которых - штаммы гриппа А, а два другие - гриппа В. Сообщил об этом главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

С его слов, чтобы создать иммунную прослойку, необходимо привить от гриппа не меньше 60% жителей города, что составляет 337 тысяч человек. При этом, среди них должна быть 91 тысяча детей.

Специалист предупредил, что период с сентября по октябрь - наиболее удачный для вакцинации, так как иммунитет к вирусы вырабатывается в течение двух-трех недель. В это время необходимо ограничить посещение многолюдным мест, а также соблюдать меры безопасности.