Новости Татарстана
· Полина Модестова

Сейчас лучшее время для вакцинации: жителей Челнов предупредили о четырех надвигающихся штаммах гриппа

Жителей Челнов предупредили о четырех штаммах гриппа осенью 2023 года
Сейчас лучшее время для вакцинации: жителей Челнов предупредили о четырех надвигающихся штаммах гриппа

pixabay

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах в этом сезоне специалисты готовятся к четырем видам гриппа, два из которых - штаммы гриппа А, а два другие - гриппа В. Сообщил об этом главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

С его слов, чтобы создать иммунную прослойку, необходимо привить от гриппа не меньше 60% жителей города, что составляет 337 тысяч человек. При этом, среди них должна быть 91 тысяча детей.

Специалист предупредил, что период с сентября по октябрь - наиболее удачный для вакцинации, так как иммунитет к вирусы вырабатывается в течение двух-трех недель. В это время необходимо ограничить посещение многолюдным мест, а также соблюдать меры безопасности.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Новости Казани

22 часа назад

Поражение стало первым в сезоне: в Казани «Ак Барс» проиграл «Сочи»

уничтожение клещей мытищи

Новости Казани

21 час назад

Появится на берегу Казанки: в столице РТ планируют построить комплекс «Яр Парк»

Полезное

2 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

аренда проектора в Уфе

Новости Татарстана

день назад

Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

Новости Казани

день назад

Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон

Новости Казани

день назад

Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы

Новости Казани

день назад

«У проекта на сегодня нет аналогов»: возле Казанки возведут комплекс «Яр парк»
Новости Казани
день назад

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Новости Татарстана

час назад

Сейчас лучшее время для вакцинации: жителей Челнов предупредили о четырех надвигающихся штаммах гриппа

Новости Казани

10 часов назад

Несколько дней ждала заказ: жительница Казани доверилась мошенникам и потеряла деньги

Новости Казани

11 часов назад

Будет идти больше двух месяцев: в маршрут крестного хода от Бреста до Владивостока внесли Казань

Новости Казани

12 часов назад

Место не предусмотрено для перехода: в Казани сбили 15-летнего пешехода на самокате
Объем инвестиция - 1,5 миллиарда: в Татарстане запустят производство подшипников
Новости Татарстана
час назад

Объем инвестиция - 1,5 миллиарда: в Татарстане запустят производство подшипников

Новости Казани

14 часов назад

На сцену выйдут «Кино», The Hatters, Nomfusi: стала известна программа выступлений на «СоТворении» в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

Утвердили дату: стало известно, когда Рустам Минниханов огласит ежегодное послание Государственному совету

Новости Казани

16 часов назад

Не окажется существенного влияния на транспортную сеть: в Казани хотят построить 252 однотипных двухэтажных дома
Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.
Полезное
6 дней назад

Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.