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· Ульяна Сенько

Россияне поделились впечатлениями, проехавшись по новой трассе М-12 Москва-Казань

Россияне поделились впечатлениями, проехавшись по новой трассе М-12 Москва-Казань

Автодор

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Не так давно была открыта долгожданная трасса М-12, которая ведет из Казани до Москвы и обратно. Водители поделились своими впечатлениями, проехавшись по новой платной дороге, передает 116.ru.

После открытия трассы М-12 из Казани в Москву, она вызвала различные мнения у водителей и пассажиров в отношении ее качества, инфраструктуры и стоимости проезда. Были высказаны как положительные, так и отрицательные аспекты пути.

Плюсы:

  • Регулярное посыпание реагентами, отсутствие льда, но машина становится грязной.
  • Возможность поддерживать скорость 110-115 км/ч без остановок в городах.
  • Достаточно хорошее покрытие, за исключением участков в Нижегородской области и Татарстане.

Минусы:

  • Большое расстояние между АЗС, некоторые участки дороги имеют расстояние 440 км без заправок, что приводит к длинным очередям.
  • Отсутствие нормальных кафе, только дорогие кафе на АЗС.
  • Отсутствие туалетов от "Автодора", и те, которые встречаются, могут быть закрыты.
  • В случае пробки из-за аварии, смысл платы в 5 тысяч за скоростное перемещение теряется.

Таким образом, среди плюсов отмечалось качественное покрытие, возможность поддержания высокой скорости и отсутствие льда на дороге. Однако, водители высказывали опасения и недовольство относительно удаленности заправок, отсутствия нормальных кафе, длительных очередей на заправках, а также отсутствия технической помощи и других сервисов.

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