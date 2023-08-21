Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Резкое похолодание ожидается в Татарстане

Резкое похолодание ожидается в Татарстане

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По прогнозу гидрометцентра республики, вторник, 22 августа, не будет существенных осадков. Однако ночью и утром возможен туман. Температура ночью понизится до плюс 4−9 градусов, а днем не превысит 19−24 градусов тепла.

В среду, 23 августа, ночью также будет сохраняться сухая погода, однако утром и днем некоторые районы могут ожидать кратковременные дожди. Температура в ночные часы будет в диапазоне плюс 4−9 градусов, а дневная температура составит 18−23 градуса.

В четверг, 24 августа, ночью осадки не прогнозируются, однако днем возможны кратковременные дожди в отдельных районах. Северный ветер будет способствовать дополнительному понижению температуры. Таким образом, ночная температура ожидается от плюс 5−10 градусов, а дневная – всего плюс 15−20 градусов.

По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу, 25−26 августа с неустойчивой и холодной воздушной массой. В эти дни местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит плюс 5−10 градусов, а днем будем наблюдать не более плюс 14−19 градусов.

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