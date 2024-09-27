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Раис РТ поручил создать закон о матподдержке сотрудников МВД

Кроме того, раис обратился к местным организаци...

pixabay.com

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Минниханов на 2-м заседании Государственного совета 7 созыва приказал правительству РТ и депутатам решить вопрос об оказаниям мер поддержки работникам МВД.

Раис Республики Татарстан рассказал, что безопасность находится на первом плане. Главную ответственность за это несет именно министерство внутренних дел. 7 сентября 2024 года, из-за сильной нехватки кадров на действующих специалистов ложится еще больше нагрузки. По этой причине следует решить вопрос закрепления возможности оказания денежной поддержки работникам органов внутренних дел.

Кроме того, раис обратился к местным организациям для помощи в этом вопросе.

Ранее мы писали о том, что раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил во время своего выступления, что следует упорядочить работу с иностранцами, потому что без них ситуация с кадрами может стать хуже.

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