«Просит взять ситуацию под личный контроль»: в Челнах главный санврач призвал усиленно работать с бездомными животными
ПроГород
Главный санитарный вач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев призвал власти города к усиленной работе по бездомным животным. Он обратился к главе Челнов Наилю Магдееву с просьбой взять ситуацию под личный контроль.
На аппаратном совещании Бариев отметил, что по мониторингу настроения жителей мы имеем факт агрессивного поведения безнадзорных животных. Особенно он выделил территорию в районе жилого дома №45/01. Он заявил, что ранее уже направлялись предостережения в адрес исполнительного комитета, однако необходимо активизировать в этом плане работу.