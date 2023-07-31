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Проходит каждый год: в Казани школьникам вновь помогут подготовиться к учебному году

В столице Татарстана пройдет благотворительная акция «Помоги собраться в школу»
Проходит каждый год: в Казани школьникам вновь помогут подготовиться к учебному году

Екатерина Елисеева

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В Казани будет проходить благотворительная акция «ПОмоги собраться в школу», участниками которой каждый год становятся больше тысячи школьников Казани из малообеспеченных семей. Ребята, как и всегда. получал канцелярские принадлежности и портфели от благотворителей.

В Казани акция проводится с 2007 года и каждый раз она все увеличивается свои масштабы.В 2021 года больше тысяч детей получили поддержку, в 2022 - на 139 детей больше.

Цель акции - помочь школьником из социально незащищенных семей подготовиться к началу учебного года. В рамках акции дети безвозмездно получают комплексы, которые состоят из школьного портфеля и необходимой на уроках канцелярии.

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