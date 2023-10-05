Приняли участие больше 80 тысяч девушек: студентка из РТ прошла в финал конкурса «Мисс Россия»

Студентка из Альметьевска Радэля Ахметшина прошла в финал конкурса «Мисс Россия»

Девушка из Татарстана оказалась финалисткой конкурса красоты «Мисс Россия». Бороться за титул главной красавицы страны будет 21-летняя Радэля Ахметшина из Альметьевска. Она учится на первом курсе магистратуры КФУ.

На сайте конкурса сообщается, что девушка мечтает много путешествовать и хочет в будущем посвятить себя карьере.

Финал конкурса будет проходить в Москве 8 октября. Всего в отборочном тур приняли участие больше 80 тысяч девушек, прибывших из 85 субъектов Российской Федерации.