В Зеленодольском районе поезд насмерть задавил 87-летнего дедушку

Утром 3 июня 2024 года, под колесами поезда оказался 87-летний дедушка. Все случилось на остановке «766-й км», Пенсионер умер на месте. Об этом сообищили в Центральном МСУТ СК России.

По предварительной информации, умерший нарушил правила безопасности на железных путях. Машинист пытался остановить состав, однако не успел. Следователи устанавливают обстоятельства.

Ранее мы писали о том, что вчера появилось видео стрельбы по машинам в Осиново.