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Прекратят курсировать с 2 октября: в Казани ожидаются изменения в расписании пригородных поездов

Электрички из Казани в Свияжск и Арск прекратят курсировать с 2 октября
Прекратят курсировать с 2 октября: в Казани ожидаются изменения в расписании пригородных поездов

Надежда Острокол

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Пригородные поезда, которые связывают Казань со Свияжском и Арском, со 2 октября выводятся из расписания. Связано это с переходом на зимний период и сезонное снижение пассажиропотока.

Сообщается, что перестанут курсировать электрички:

  • №6001 Казань - Свияжск;
  • №6440 Казань - Арск;
  • №6431 Арск - Казань.

Помимо того, с 1 октября будут сокращены маршруты нескольких составов. Пригородный поезд №5420 Казань - Вятские Полня будет следовать до Кукмора, а в обратном направлении будет отправляться электричка №6425.

Ежедневный пригородный поезд №6434 Казань - Арск начнет ходить с 2 октября. Отправление запланировано на 13:14.

С 7 октября начнут ходить от и до станции Свияжск ежедневно составы №6301 Казань - Тюрлема и №6306 Тюрлема - Казань.

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