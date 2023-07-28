Предлагают индексацию пенсии: в Татарстане мошенники рассылают ложную информацию пенсионерам

В Татарстане мошенники предлагают пенсионерам индексацию пенсии и крадут данные

В Татарстане на электронную почту гражданам пенсионного и предпенсионного возраста стали приходить письма от мошенников. Они просят людей перевести личные данные, чтобы можно было произвести индексацию пенсии.

Социальный фонд России предупреждает граждан, что при получении в письме или сообщении подозрительной ссылки, не нужно переходить по ней. Тем более, ни в коем случае нельзя никому сообщать свои персональные данные.

Законодательно в России и правда предусмотрена индексация пенсионных выплат, однако размер выплат и пенсионный коэффициент можно узнать лишь используя пенсионный калькулятор на портале Госуслуг. Официальную информацию об изменения можно узнать на официальном сайте Социального фонда РФ.