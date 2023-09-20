Поступила с переломом черепа: в Татарстане задержали местную жительницу, напавшую на младенца

В Татарстане арестовали ударившую по голове младенца женщину

Жительница Набережных Челнов которая подозревалась в избиении маленького ребенка, была заключена под стражу на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, в результате чего женщина будет находиться в СИЗО-4 Мензелинска до 18 ноября 2023 года, сообщают в надзорном ведомстве.

Напомним, что ранее против 26-летней горожанки было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью или в отношении лица, заведомо находящего в беспомощном состоянии.

Следователи полагают, что женщина была пьяна и в таком состоянии нанесла несколько ударов младенцу. В результате у девочки диагностировали перелом черепа. Малышка сейчас в Казани в отделении реанимации.