Новости Татарстана
· Полина Модестова

Поступила с переломом черепа: в Татарстане задержали местную жительницу, напавшую на младенца

В Татарстане арестовали ударившую по голове младенца женщину
Поступила с переломом черепа: в Татарстане задержали местную жительницу, напавшую на младенца

pixabay

Подписаться в Telegram

Жительница Набережных Челнов которая подозревалась в избиении маленького ребенка, была заключена под стражу на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, в результате чего женщина будет находиться в СИЗО-4 Мензелинска до 18 ноября 2023 года, сообщают в надзорном ведомстве.

Напомним, что ранее против 26-летней горожанки было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью или в отношении лица, заведомо находящего в беспомощном состоянии.

Следователи полагают, что женщина была пьяна и в таком состоянии нанесла несколько ударов младенцу. В результате у девочки диагностировали перелом черепа. Малышка сейчас в Казани в отделении реанимации.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Весь октябрь станет аномальным: синоптики сказали, к чему готовиться

Полезное

5 часов назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

обработка стен от грибка и плесени цена за м2

Новости Татарстана

день назад

Не было таких вопиющих фактов: глава РТ осудил ситуацию, связанную с депутатом Госсовета РТ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

колодцы под ключ в спб в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Новости Татарстана

9 часов назад

«Рядом лежал некий пакетик»: глава РТ осудил депутата Госсовета, подозреваемого в хранении наркотиков

Новости Татарстана

9 часов назад

Список был утвержден: в Татарстане обновили перечень наиболее востребованных профессий

Новости Казани

день назад

«Мы, люд простой, надоели, что ли?»: в Казани у здания Госсовета появился забор

Новости Татарстана

8 часов назад

Существенное начисление в холодные месяцы: министр РТ рассказал, от чего зависит плата за отопление
Лонгриды
21 час назад

Минимальная зарплата — 41 тысяча, аренда жилья — как в Казани: стоит ли переезжать из РТ в Турцию?

Минимальная зарплата — 41 тысяча, аренда жилья — как в Казани: стоит ли переезжать из РТ в Турцию?

Важное в РТ

52 секунды назад

На самой «качающей» улице Казани ускорили мобильный интернет

Полезное

5 часов назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

Новости Татарстана

52 секунды назад

Ужесточили законодательство: в Татарстане не хватает поваров и барменов из-за оттока мигрантов

Новости Татарстана

10 минут назад

Поступила с переломом черепа: в Татарстане задержали местную жительницу, напавшую на младенца
Коллекция «взбудоражила» кого-то: из фан-шопа «Рубина» украли экипировку на 65 тысяч рублей
Новости Казани
15 минут назад

Коллекция «взбудоражила» кого-то: из фан-шопа «Рубина» украли экипировку на 65 тысяч рублей

Важное в РТ

50 минут назад

Спрос на цифровые рассылки вырос в Приволжье

Новости Татарстана

2 часа назад

Запланирована встреча министров: в Чечне пройдут Дни культуры Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

Все же вернуть могут: специалисты рассказали о возвращении масочного режима в РТ
Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани
Интересное в Казани
5 дней назад

Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани