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· Полина Модестова

Поставщики бензина все тот же: на частные АЗС Татарстана вернулся бензин АИ-92 и АИ-95

В Татарстане 19 сентября бензины АИ-92 и АИ-95 вернулись на частные заправки «Магистраль»
Поставщики бензина все тот же: на частные АЗС Татарстана вернулся бензин АИ-92 и АИ-95

pixabay

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Сеть АЗС «Магистраль» в Татарстане накануне, 19 сентября, возобновила продажи бензина Аи-92 и Аи-95 после приостановки, о которой сообщили в пресс-службе АЗС 14 сентября, в связи с «отсутствием топлива».

На официальной странице «Вконтакте» АЗС «Магистраль» с радостью сообщили, что бензин вновь доступен. Согласно информации компании, поставщики бензина для ее заправок все еще производители из башкирии : «Башнефть» и «Газпром нефтехим Салават».

Покупатели обратили внимание, что за время простоя заправок цены на бензин заметно изменились - стали больше примерно на 2-6%. К примеру, Аи-92 по безналичному расчету подорожал на 1,8% и сейчас стоит 50,2 рубля за лист. Аи-95 вырос в цене на 59% и цены за литр составляет 57,2 рубля.

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