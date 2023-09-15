Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

АЗС «Магистраль» в Казани приостановила продажи бензина

В Казани продолжается топливный кризис. Бензин стал пропадать у локальных игроков, которые не имеют собственных нефтеперерабатывающих заводов. Официально об остановке продаж бензина заявили на АЗС «Магистраль». Из продажи пропали АИ-92 и АИ-95. PROKAZAN разбирался, что делать потребителю на сокращающемся рынке АЗС.

От дикого скачка цен до пропажи бензина

Не прошло и недели с момента, когда цены на дизельное топливо стали расти стремительными темпами. На отдельных АЗС в Татарстане его пропадавали по цене дороже 75 рублей. Вслед за ним в гонку пустились и цены на бензин. Сегодня заправки, которые не имеют собственных перерабатывающих заводов начали закрываться по всей республике, в том числе в Казани.

«В связи с отсутствием топлива на заводах для частных АЗС, вынуждены временно остановить продажи бензинов Аи-92 и Аи-95», — отметили в сети заправок «Магистраль».

«Магистраль», по данным на сайте компании, закупала бензин у Газпрома, Роснефти, ТАИФа и Татнефти. Последние сертификаты, которые выложены на сайте отсылают к дочке Газпрома: «Газпром нефтехим Салавату» и к «Башнефти» (входит в группу компаний Роснефти).

Сейчас на заправках «Магистрали» есть только ДТ. Правда, и оно может исчезнуть из продажи, ведь сейчас купить дизель в России небольшой компании можно только на Танеко в Татарстане, поэтому там образовались гигантские очереди.

В соседней с Татарстаном Ульяновской области на некоторых заправках закончилось ДТ. Кажется, что речь уже идет не столько о повышении цен, сколько о сформировавшемся дефиците топлива, которого на всех просто не хватает. Масла в огонь подливает и уборочная кампания — сельхозтехнике нужно много горючего.

Президент РТС по Татарстану Ирек Сулейманов отметил, что частные заправки работают себе в убыток. По его словам, чтобы покрыть эксплуатационные расходы, зарплаты и налоги, надо на литре иметь наценку 7-8 рублей.

Отметим, что президент РТС по Татарстану заявил Ирек Сулейманов о нехватки 95 и 92 бензика на частных АЗС. По его мнению все работают себе в убыток.

«Мы сегодня покупаем за условные 50 рублей, продаем — за 49 рублей», — отметил Сулейманов.

Что происходит на бирже

На момент публикации материала на торгах на бирже бензин АИ-92 подорожал до 70 446 рублей за тонну. Это на 1,15% больше, чем день назад. А АИ-95 бензин вырос до 76 403 рублей за тонну. Это на 0,17% больше нежели 14 сентября.

На бирже резкий рост отмечается с конца августа — начала сентября. Не спокойно и на розничном рынке. Цены на топливо растут уже 19 неделю подряд. И с каждым днём всё больше и больше. Сейчас на сетевой Татнефти АИ-95 стоит 53 рубля и 15 копеек за литр, АИ-92 обойдётся в 49 рублей и 80 копеек за литр. ДТ выросло до 57 рублей 60 копеек.

На несетевых небольших заправках цены еще выше. Они уже штурмуют рубежи в 60 рублей, а ДТ в некоторых случая продают уже выше 75.

Татарстанстат опубликовал цены на бензин, которые были актуальны на 11 сентября. Тогда АИ-92, по данным ведомства, стоил 49 рублей и 51 копейка. Аи-95 стоил 53 рубля и 63 копейки. А ДТ стоило 58 рублей и 77 копеек.

Как будут решать проблему

Автор фото: личный архив вице-премьера России Александра Новака

Вице-премьер России Александр Новак планирует провести совещание с представителями нефтяных компаний по поводу сложившейся ситуации на топливном рынке. На собрании с докладом должны будут выступить Минэнерго, а представитель ФАС расскажет о ситуации в каждом регионе.

Точно сказать, когда топливный рынок «успокоится» никто не может. Проблему с топлевом прокомментировал и сам Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума.

«Правительство не среагировало вовремя на изменения цены на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Но это регулируемая позиция, мы вчера только с Игорем Ивановичем Сечиным разговаривали. У него своя позиция на этот счет есть. Но в целом производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время», — отметил Путин.

Кроме того на нехватку топлива стали жаловаться и аграрии ещё в августе этого года. Также они оказались недовольными высокими оптовыми ценами на дизтопливо.

Есть мнение, что цены на нефтепродукты в стране растут из-за сокращений в два раза выплат по топливному демпферу, ремонту ряда НПЗ и из-за того, что отправлять топливо за рубеж сейчас просто в разы выгоднее, чем продавать внутри страны. По мнению источника PROKAZAN на топливом рынке, сложившейся ситуацией могут воспользоваться крупные игроки, чтобы выдавить с рынка локальные компании, которые сами топливо не производят. Судя по ситуации, складывающейся в Казани, подобные подозрения небезосновательны.