Попросил откат в натуральном виде: за взятку задержан замдиректора ГИСУ РТ

В Татарстане за взятку задержан замдиректора ГИСУ РТ

Заместителя директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Ильнара Султанова, как сообщает «БИЗНЕС Online», задержали за взятку. Сейчас суд избирает ему меру пресечения и следствие просить отправить его в СИЗО.

Как стало известно из информации источников, уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено 2 августа. До этого им занимались оперативники УБЭП. По версии следствия, обвиняемый якобы пообещал пописать акты приемки работа на объекте в Тетюшках за откат в виде укладки резинового покрытия на его участке. Взятка была оценена силовиками в 170 тысяч рублей.

Суд, приступив к рассмотрению ходатайства об аресте, принял решение о частичном закрытии процесса по просьбе следователя.