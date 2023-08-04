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· Полина Модестова

Попросил откат в натуральном виде: за взятку задержан замдиректора ГИСУ РТ

В Татарстане за взятку задержан замдиректора ГИСУ РТ
Попросил откат в натуральном виде: за взятку задержан замдиректора ГИСУ РТ

pixabay

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Заместителя директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Ильнара Султанова, как сообщает «БИЗНЕС Online», задержали за взятку. Сейчас суд избирает ему меру пресечения и следствие просить отправить его в СИЗО.

Как стало известно из информации источников, уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено 2 августа. До этого им занимались оперативники УБЭП. По версии следствия, обвиняемый якобы пообещал пописать акты приемки работа на объекте в Тетюшках за откат в виде укладки резинового покрытия на его участке. Взятка была оценена силовиками в 170 тысяч рублей.

Суд, приступив к рассмотрению ходатайства об аресте, принял решение о частичном закрытии процесса по просьбе следователя.

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