Попова считает, что не стоит выделять деньги на шоу 22-летней Алины Загитовой

Тренер и хореограф Бетина Попова прокомментировала грант на шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Специалист думает, что в настоящее время слишком много ледовых шоу и есть и другие вещи, куда можно потратить деньги.

Эксперт заявила, что тратить такие денег на некачественное шоу, с точки зрения опыта не целесообразно. Тренер добавила, что у нее нет цели никого обидеть.

Напомним, фигуристка Загитова направила заявку на грант в 74,8 млн рублей на проведение своего шоу «Алые паруса» в культурной столице России. Тренер Максим Траньков не видит в этом чего-то плохого и считает, что девушка могла бы попросить 150 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что на подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 миллиардов рублей. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров.