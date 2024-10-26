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На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 млрд рублей

Около 25 миллиардов рублей потратили на подгото...

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Около 25 миллиардов рублей потратили на подготовку объектов и инфраструктуры к проведению саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров.

Средства выделялись как из государственного бюджета, так и из бюджета Татарстана. Они были направлены на строительство детского парка на набережной реки Казанки и ремонт системы освещения по маршрутам саммита.

К мероприятию отремонтировали и остановочные павильоны, фасады зданий, дороги, наземные и подземные пешеходные переходы, а также установлены ограждения.

Отмечается, что это не окончательные цифры, так как частные инвесторы также внесли свой вклад в подготовительные работы. Они предоставили около 1 миллиарда рублей на ремонт отелей, где размещались главы государств и другие члены делегаций, пишет РБК Татарстан.

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