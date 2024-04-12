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· Екатерина Елисеева

Полковник Рустем Клупов: сбитые над Мордовией дроны целились на военные объекты Казани

Сбитые над Мордовией дроны 11 апреля целились на военные объекты Казани
Полковник Рустем Клупов: сбитые над Мордовией дроны целились на военные объекты Казани

pixabay.com

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Вероятной целью дронов ВСУ, которые впервые сбили в небе над Мордовией, были военные объекты в Казани. Об этом сообщил Рустем Клупов, ветеран военной разведки, Герой РФ и полковник, пишет URA.RU.

Мужчина заявил, что если прочертить прямую линию от Украины через Мордовию, то путь идет именно ведет в Казань. так как это один из центров военной промышленности.

Клупов отметил, что приблизительно через год, дроны ВСУ смогут долетать уже и до отдаленных регионов РФ.

Напомним, Украина впервые атаковала Мордовию в ночь на 11 апреля 2024 года. Глава региона Артем Здунов рассказал, что дежурные средства ПВО перехватили и смогли уничтожить 2 беспилотных летательных аппарата. Сведений о потерпевших не поступало.

Ранее мы писали о том, что казанским полицейским поступило 1007 сообщений об угрозе теракта.

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