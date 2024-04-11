Казанским полицейским поступило 1007 сообщений об угрозе теракта

В УМВД РФ по Казани в 2024 году поступило 1007 сообщений об угрозе теракта. За 2023 год их было около 3 000. Об этом сообщил начальник ведомства Надир Закиров.

Сотрудники МВД проводят оперативно-розыскные и профилактические работы, чтобы выявить угрозу.

Сейчас идет тщательный досмотр автотранспорта. Благодаря этому, 5 марта 2024 года, удалось найти в одной из машин цилиндры из полимерного материала, в которых были вещества для подрыва моста на Дальнем Востоке России. Их всех перевозил 63-летний мужчина.

Ранее мы писали о том, что нижнекамский водоканал «ВК и ЭХ» подозревают в хищении 350,4 млн рублей.