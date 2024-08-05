Полицейские РТ проводят проверку после жестокого обращения с животным
МВД
В отделение полиции пришло заявление от татарстанцев из-за жесткого обращения с животным. Об этом рассказали в МВД России по Республике Татарстан.
Выяснилось, что в с. Поповка смертельное увечье получила собака.
Сейчас по этому факту специалисты назначили судебно-ветеринарную экспертизу, по итогам которой будет принято решение в отношении агрессоров.
Ранее мы писали о том, что тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе.
В Республике Башкортостан мужчина сплавлялся на катамаранах по реке Белой с другими людьми. Известно, что на нем не было специального жилета.
Кроме того, мы говорили, что около поселка Каратун 4 августа автоледи пострадала в массовом ДТП. На месте столкнулись «ГАЗель», «Лада Калина» и «Лада Приора». В результате аварии в салоне авто зажало автоледи.
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