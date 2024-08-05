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Тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе

К несчастью, он не смог удержаться в судне

МЧС

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Тело татарстанского туриста, который не так давно утонул в водоеме в Башкирии, было найдено через 8 дней в Бурзянском районе.

В Республике Башкортостан мужчина сплавлялся на катамаранах по реке Белой. Внезапно турист уронил в речку сумку и решил достать ее самостоятельно. К несчастью, он не смог удержаться в судне, упал в воду и утонул, пишет Mash Batash.

Ранее мы писали о том, что 50-летний житель Челнов утонул в Башкирии, когда плавал на катамаране.

35 туристов сплавлялись по реке Белой, несмотря на предупреждения со стороны властей об опасности. Известно, что на нем не было специального жилета.

Кроме того, мы говорили, что гимнастка из Казани упала во время выступления. Все случилось в Кисловодске. Артистка цирка вышла на работу без страховки и свалилась вниз. Об этом в своем телеграм-канале написал Запашный.

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