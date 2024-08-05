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Около поселка Каратун 4 августа автоледи пострадала в массовом ДТП

На месте были сотрудники ГАИ

Катя Царева

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4 августа 2024 года, примерно в 10 часов утра на трассе в Апостовском районе случилась массовая авария при участии 3 машин. Об этом пишет издание "Татар-информ" со ссылкой на свидетелей происшествия.

Все случилось около п. Каратун. На месте столкнулись «ГАЗель», «Лада Калина» и «Лада Приора». Известно, что автомобиль «Лада» оказалась в кювете, вся ее передняя часть была смята.

В результате аварии в салоне авто зажало автоледи. Потерпевшую доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте были сотрудники ГАИ.

Ранее мы писали о том, что смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека. Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Кроме того, мы говорили, что авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету.

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