Пять из пятидесяти инженерных школ России работают в РТ

Президент Республики Татарстан, Рифкат Минниханов, заявил, что Татарстан является лидером во многих областях науки. Он отметил это на выставке-форуме "Россия", подчеркнув, что на сегодняшний день у республики есть значительные достижения в научно-технологическом развитии. Президент академии наук также привел пример передовых инженерных школ, которых в Татарстане находится пять, в то время как во всей России их пятьдесят.

Также активная работа ведется в университетской стартап-студии. "Если говорить о технологическом предпринимательстве, то у нас 442 стартапа-победителя, которых мы называем миллионерами", - отметил президент академии. Он также добавил, что на первых этапах стартапы будут получать поддержку.