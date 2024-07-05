Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом

Свидетели пытались помочь вытащить потерпевшего на берег, однако у низ ничего не вышло

Катя Царева

Подписаться в Telegram

В с. Улиманово Татарстана брат и сестрой пасли вместе коров, когда 66-летний мужчина отправился плавать в водоеме и утонул. Глава населенного пункта после произошедшего вызвал спасателей.

Свидетели пытались помочь вытащить потерпевшего на берег, однако у низ ничего не вышло. После этого на место прибыли сотрудники полиции, СК и водолазы, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Челнах после ДТП в больнице умер 44-летний мотоциклист.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ бойцу СВО предлагали купить медаль на Wildberries

Важное в РТ

47 минут назад

В Казани пройдет первая в мире международная конференция по вычислительной оптимизации ICOMP

заказать травление тараканов

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

Интересное в Казани

3 дня назад

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества

сколько стоит поставить межкомнатную дверь с коробкой в Москве

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане 37-градусная жара дополнится градом и грозой

Новости Казани

день назад

В Мамадышском районе открылся новый пляж на Каме

Новости Татарстана

день назад

В селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов

Новости Татарстана

день назад

В Челнах после ДТП в больнице умер 44-летний мотоциклист

Новости Казани

7 часов назад

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей не проводить много времени на солнце
Новости Казани
6 часов назад

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Новости Казани

4 часа назад

Крест в храме ДРКБ освятил казанский митрополит Кирилл

Новости Казани

день назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

Новости Татарстана

5 часов назад

Отказавшимся от Олимпиады спортсменам выплатят по 1 миллиону рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

500 новых вакансий на Ozon: шанс для трудоустройств
Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом
Новости Татарстана
57 минут назад

Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом

Новости Казани

8 часов назад

Дымовую трубу в Казани 1895 года признают объектом культурного наследия

Новости Казани

8 часов назад

В 28 школах Казани появятся 57 психолого-педагогических классов

Новости Казани

8 часов назад

Из-за жары 2 трамвая в Казани изменили маршрут
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
В казанском аэропорту буксир-толкач пробил дыру в самолёте «Аэрофлота»
Новости Казани
3 часа назад

В казанском аэропорту буксир-толкач пробил дыру в самолёте «Аэрофлота»