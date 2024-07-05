Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом

В с. Улиманово Татарстана брат и сестрой пасли вместе коров, когда 66-летний мужчина отправился плавать в водоеме и утонул. Глава населенного пункта после произошедшего вызвал спасателей.

Свидетели пытались помочь вытащить потерпевшего на берег, однако у низ ничего не вышло. После этого на место прибыли сотрудники полиции, СК и водолазы, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Челнах после ДТП в больнице умер 44-летний мотоциклист.