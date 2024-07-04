В Челнах после ДТП в больнице умер 44-летний мотоциклист
Госавтоинспекция Набережных Челнов
В Челнах после аварии в больнице умер водитель мотоцикла.
В Госавтоинспекции города сообщили, что все случилось накануне в 12:20 на пр. Хасана Туфана. 67-летний водитель «Лада Гранта», ехал со стороны пр. Мира и столкнулся с мотоциклистом CFMoto.
С серьезными травмами 44-летнего потерпевшего доставили в медучреждение. К несчастью, вечером мужчина умер.
Ранее мы писали о том, что в больнице Татарстана остаются 8 пациентов с ботулизмом. Один человек находится на искусственной вентиляции легких.
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