В Челнах после ДТП в больнице умер 44-летний мотоциклист

В Челнах после аварии в больнице умер водитель мотоцикла.

В Госавтоинспекции города сообщили, что все случилось накануне в 12:20 на пр. Хасана Туфана. 67-летний водитель «Лада Гранта», ехал со стороны пр. Мира и столкнулся с мотоциклистом CFMoto.

С серьезными травмами 44-летнего потерпевшего доставили в медучреждение. К несчастью, вечером мужчина умер.

Ранее мы писали о том, что в больнице Татарстана остаются 8 пациентов с ботулизмом. Один человек находится на искусственной вентиляции легких.