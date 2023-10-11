Парковались в ближайших дворах: жители Нижнекамска добились дополнительной парковки и шлагбаума у дома

Жители Нижнекамска добились дополнительной парковки у дома №24 на Тукая напротив «Терм»

По инициативе жителей дома №24 на улице Тукая в Нижнекамске была обустроена дополнительная дворовая парковка, а также установлен шлагбаум. Это пилотный проект, который был реализован жителями вместе с администрацией города и управляющей компанией.

Ранее внутри дома местным жителям не хватало порковочных местр. Усугубилась ситуация, когда открылись местные «Термы» - посетители, котоыре не нашли мест у зданий, оставляют машины в ближайших дворах. В социальных сетях местные жители неоднократно жаловались.

Как рассказал руководитель компании «Жилье» Николай Суслин, до парковки на этой территории был газон. Дополнительно обустроен 17 мест. В планах же - расширить парковку в 2024 году до 25 мест.

В мэрии города также отметили. что обустроить дополнительную парковку могут жители любого дома. Для этого необходимо провести собрание жильцов вместе со старшим по дому и принять решение.