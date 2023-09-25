Осталась подпись президента: в Татарстане сменится прокурор

Информация о сменен прокурора в Татарстане была подтверждена Советом Федерации

Ранее стало известно про грядущие кадровые перестановки. Сообщалось, что в Татарстан должны прислать зампрокурора из Петербурга Альберта Суяргулова. Проработавший уже больше десяти лет прокурором РТ Илдус Нафиков займет кресло прокурора Республики Марий Эл.

Сегодня, 25 сентября, профильными комитетами Совета Федерации были подтверждены намерения о кадровых перестановках. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, осталась лишь подпись президента.