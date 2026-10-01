Экономика

В Пермском крае сняты ограничения на дизтопливо на АЗС «Лукойла»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Пермском крае сняты ограничения на продажу ди...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На заправках «Лукойла» в Пермском крае отменены ограничения на продажу дизельного топлива, тогда как отпуск бензина сохраняется в объёмах последних двух недель. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба, который занимается вопросами обеспечения топливом.

Как заявил представитель «Лукойла», отпуск бензина на заправки остаётся стабильным на уровне последних двух недель. Запас топлива поддерживается за счёт уже имеющихся резервов и дополнительных поставок из соседних регионов. В компании также подчеркнули, что все ограничения на продажу дизельного топлива сняты — как по количеству для одного клиента, так и по размеру тары.

По информации ведомства, поставка топлива для региональных сетей автозаправочных станций идёт в стандартных объёмах. Ранее ограничения на отпуск бензина сняла крупнейшая местная сеть АЗС «Нефтехимпром», а «Лукойл» до этого сохранял лимит в 40 литров.

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