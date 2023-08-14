Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

На улице Ершова до 31 августа ограничат движение транспорта

На улице Ершова до 31 августа ограничат движение транспорта

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В районе улицы Николая Ершова в городе Казань были введены временные ограничения на движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ на въезде к торговому центру в жилом комплексе "Арт Сити". Соответствующая информация была опубликована комитетом внешнего благоустройства города.


На конкретном участке, расположенном рядом с домом номер 7 на улице Искра, были установлены ограничения, которые будут продолжать действовать до 31 октября текущего года.

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