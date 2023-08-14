На улице Ершова до 31 августа ограничат движение транспорта

В районе улицы Николая Ершова в городе Казань были введены временные ограничения на движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ на въезде к торговому центру в жилом комплексе "Арт Сити". Соответствующая информация была опубликована комитетом внешнего благоустройства города.



На конкретном участке, расположенном рядом с домом номер 7 на улице Искра, были установлены ограничения, которые будут продолжать действовать до 31 октября текущего года.