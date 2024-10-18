На трассе Казань – Буинск – Ульяновск с 19 октября будет ограничено движение

В Республике Татарстан в период с 22:00 19 октября до 6 часов утра 20 октября 2024 года, на километре 100+670 трассы Р241 Казань — Буинск — Ульяновск будет перекрыто движение для любого транспорта. Об этом рассказали в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Причина ограничений - ремонт моста через р. Тошу. Это нужно для безопасного передвижения в ходе ремонтных работ. Автовладельцы могут воспользоваться трассами Апастово — Тетюши и Буинск — Тетюши.

Специалисты просят людей соблюдать временные ограничения и заранее выбирать путь следования. Движение по автодороге Р241 будет восстановлено после завершения работ.

Стало известно, за что именно правоохранители поймали 34-летнего директора казанской строительной фирмы. Не так давно говорилось, что уголовное дело было заведено после жалоб обманутых людей.