Стало известно, за что поймали 34-летнего директора казанской стройфирмы

В суде Казани была избрана мера пресечения для исполнительного директора компании «Марас».

Известно, что Марату Вафину 34 года. По информации следствия, что фигурант обещал возвести индивидуальные жилые строения, однако ничего не сделал и просто забрал деньги. Так, Вафин получил 32 миллиона рублей.

Не так давно говорилось, что уголовное дело было заведено после жалоб обманутых людей.

Напомним, что строительную фирму «Таунхаусы и Дома» из Казани подозревали в мошенничестве после затягивания сроков сдачи жилья. Своим клиентам специалисты обещали быстрое строительство коттеджей, однако после заключения договора свои обещания организация не сдержала, пишет «БИЗНЕС Online».

Ране мы писали о том, что по требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино закрылся колледж. Во время мониторинга в образовательном заведении были зафиксированы нарушения законодательства.