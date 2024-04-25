На Аделя Кутуя в Казани был обнаружен труп 83-летней пенсионерки. Фото и причина

Местные жители на улице Аделя Кутуя обнаружили труп 83-летней бабушки, которая выпала из окна.

По словам свидетелей, тогда на место прибыли сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства и допрашивают возможных очевидцев жуткого происшествия.

Пенсионерка выпала на асфальт из окна 4 этажа. Вероятно, это произошло совершенно случайно, когда она хотела помыть окна в квартире, пишет телеграм-канал "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео.