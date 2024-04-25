На Аделя Кутуя в Казани был обнаружен труп 83-летней пенсионерки. Фото и причина
Местные жители на улице Аделя Кутуя обнаружили труп 83-летней бабушки, которая выпала из окна.
По словам свидетелей, тогда на место прибыли сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства и допрашивают возможных очевидцев жуткого происшествия.
Пенсионерка выпала на асфальт из окна 4 этажа. Вероятно, это произошло совершенно случайно, когда она хотела помыть окна в квартире, пишет телеграм-канал "Казань на максималках".
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