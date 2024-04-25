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Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

pixabay.com

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Пламя тушили сразу несколько пожарных спецавтомобилей.

Ночью в Казани огнем была охвачена квартира на 17 этаже на улице Профессора Камая, 8А. Об этом рассказали свидетели в социальных сетях.

Судя по фотографии, пожар тушили несколько пожарных машин.

Причины возгорания пока неизвестны.

Кроме того, пострадали вещи и балкон 3 квартир. Общая площадь пожара - 20 кв. м. Потерпевших нет. По предварительным данным, пламя появилось из-за неосторожного обращения с огнем — вероятно, в открытое окно балкона попала непотушенная сигарета, пишет Inkazan.

Ранее мы писали о том, что в Казани на улице Минская 42 на пожаре спасли мужчину.

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