Мост находится в аварийном состоянии: на дороге «Казань-Оренбург» была временно перекрыта дорога

На дороге «Казань-Оренбург» с 27 июля временно перекрыли движение для большегрузов

С сегодняшнего дня, 27 июля 2023 года, вводится временное ограничение движения большегрузных транспортных средств, масса которых выше пяти тонн, а высота - более трех метров, по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Республики Татарстан «Казань - Оренбург» - Рыбная Слобода.

Ограничение связано с аварийным состояние моста, который проходит через реку Ошняк. Движение для большегрузов на данном участке восстановят после окончания ремонтных работ.

Отмечается, что для объезда можно использовать дороги общего пользования регионального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к автомобильной дороге Р-239, М-7 «Волга» - Шумково - Рыбная Слобода и автомобильную дорогу федерального значения М-7 «Волга».